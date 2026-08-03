Антон Слепышев: хочется видеть полные трибуны, и я понимаю, что это всё зависит от нас

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев рассказал о своей адаптации в команде и подготовке к новому сезону. Форвард пополнил состав екатеринбургского клуба 3 июня.

«Подбирается очень сильный состав, опытные ребята. Поэтому здесь важен и сразу нужен результат. В коллективе одна цель – я думаю, все её прекрасно понимают.

Вписаться в коллектив было несложно. Уже много лет в этой лиге, большинство ребят знал. Для сплочённости нужно время. Сейчас потренируемся, поиграем… Чем тяжелее на тренировках, чем «противнее», тем быстрее приходит сплочённость.

На сборах время течёт быстро. Понятно, что есть нагрузки и ощущение, будто не уходишь с арены. Но режим такой: встал, поел, потренировался, отдохнул, опять встал, поел, потренировался – и уже день закончился, начался новый.

Хочется видеть полные трибуны, и я понимаю, что это зависит всё от нас. По началу сезона в первую очередь хотел бы пожелать болельщикам терпения. Потому что новые требования, новый штаб, достаточно много новых игроков – нам потребуется некоторое время. Ну а дальше, я думаю, мы порадуем в любом случае своей игрой в этом сезоне», — приводит слова Слепышева пресс-служба «Автомобилиста».