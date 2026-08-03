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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с защитником Даниилом Бокуном

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с защитником Даниилом Бокуном
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Минское «Динамо» заключило пробный контракт с защитником Даниилом Бокуном. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Игрок сборной Беларуси уже выступал в составе «зубров» в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 30-летний защитник провёл 228 матчей, в которых набрал 33 (8+25) очка. Помимо минского клуба, он также выступал за нижегородское «Торпедо», череповецкую «Северсталь» и тольяттинскую «Ладу».

Сезон-2025/2026 Даниил начинал в «Северстали», где сыграл всего четыре встречи без набранных очков. Потом игрок перебрался в «Ладу», за которую провёл 34 матча, отметившись одной результативной передачей.

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