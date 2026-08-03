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Защитник Даниил Малоросиянов высказался о своём переходе в «Шанхайские Драконы»

Защитник Даниил Малоросиянов высказался о своём переходе в «Шанхайские Драконы»
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Защитник «Шанхайских Драконов» Даниил Малоросиянов прокомментировал свою аренду из «Автомобилиста» в китайский клуб.

«Безусловно, очень рад. Сообщили [об аренде] день назад буквально, сразу собрал вещи, поехал. С новыми целями, с новыми амбициями вступаю в новый тренировочный сезон. Поиграл в МХЛ два года, потом получилось дебютировать в КХЛ. Сейчас уже можно сказать, что два сезона за плечами в КХЛ и в вышке поиграл. В целом, думаю, готов влиться в новый коллектив, в новую команду. Я постараюсь помочь в атакующих действиях, подключаться к атакам, также надёжно играть в обороне.

В целом [есть] какие-то новые упражнения. До этого такого не делал. Американский тренировочный процесс, высокие скорости, всё быстро, переход из обороны в атаку. Хочется пройти как можно дальше в кубковой весне. Для себя цели поставил, не хочу как-то их озвучивать, пускай будут командные», — сказал Малоросиянов в видео в телеграм-канале «Шанхайских Драконов».

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