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Алекс Голигоски стал тренером по развитию игроков в «Миннесоте»

Алекс Голигоски стал тренером по развитию игроков в «Миннесоте»
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Алекс Голигоски назначен тренером по развитию игроков в «Миннесоте Уайлд», сообщает пресс-служба клуба. 41-летний специалист был повышен в должности после того, как прошлый сезон провёл в качестве консультанта команды и советника по развитию хоккеистов.

Американец выступал в НХЛ на протяжении 17 сезонов, из которых три последних отыграл в «Миннесоте». В общей сложности он записал на свой счёт 475 (87+388) очков в 1078 матчах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Также в активе Голигоски 47 игр в плей-офф и 21 (7+14) очко. Бывший защитник является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

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