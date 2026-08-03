Алекс Голигоски стал тренером по развитию игроков в «Миннесоте»

Алекс Голигоски назначен тренером по развитию игроков в «Миннесоте Уайлд», сообщает пресс-служба клуба. 41-летний специалист был повышен в должности после того, как прошлый сезон провёл в качестве консультанта команды и советника по развитию хоккеистов.

Американец выступал в НХЛ на протяжении 17 сезонов, из которых три последних отыграл в «Миннесоте». В общей сложности он записал на свой счёт 475 (87+388) очков в 1078 матчах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Также в активе Голигоски 47 игр в плей-офф и 21 (7+14) очко. Бывший защитник является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».