«Больная тема». Люзенков — о травмах Бека

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о травмах нападающего новосибирского клуба Тейлора Бека.

— Бек залечил травмы?

— Проблемы со спиной у него всегда были, больная тема. Нагрузка одна на всех, но будем варьировать его подготовку делать другие вещи. Приехал с хорошим настроением.

— Не думали ли о том, что он будет пропускать какое-то количество игр?

— Нужно у него ещё спросить, но я поставил ему планку – минимум 80% игр в сезоне. Он сказал, что хочет отыграть больше, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Первый матч нового сезона «Сибирь» сыграет в гостях с «Ак Барсом». Встреча в Казани состоится 5 сентября.