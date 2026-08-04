Люзенков — о расставании с Андреоффом: хотели видеть более продуктивную работу

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал расторжение контракта с нападающим Энди Андреоффом.

— Расскажите о расставании с Анедреоффом.

— Он много сделал для команды, парень с характером. К сожалению, он получил травму в прошлом сезоне и вернулся не в таких кондициях, что были раньше. Мы хотели видеть более продуктивную работу от легионера. Ситуация такая, что в Россию сейчас никто не едет, поэтому приняли решение о расставании.

— А на примете замена есть?

— Нет. Считаем, что если вкладывать деньги в легионера, то он должен играть на другом уровне, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.