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Люзенков рассказал, отразится ли на «Сибири» завершение карьеры Широкова и Пьянова

Люзенков рассказал, отразится ли на «Сибири» завершение карьеры Широкова и Пьянова
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал завершение карьеры Сергея Широкова и Валентина Пьянова.

— Как на раздевалку повлияет тот факт, что Широков и Пьянов закончили карьеру? Есть ли на примете новые лидеры?
— Это поймём в процессе игр. Нельзя сказать, что кто-то придёт и возьмёт на себя эту роль. Думаю, что по ходу предсезонки поймём.

— Вы говорили, что капитанская нашивка будет передаваться каждый матч. Для чего?
— Не передаваться, а пробоваться. Посмотрим, как кто себя проявит. В любом случае сделаем голосование. Хотим увидеть, кого желают видеть капитаном ребята, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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