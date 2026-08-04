15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Люзенков — про слухи о Кузнецове в «Сибири»: пока без комментариев, ждём ответ Евгения

Люзенков — про слухи о Кузнецове в «Сибири»: пока без комментариев, ждём ответ Евгения
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил возможный переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова.

— Вы говорили, что хотите видеть Кузнецова в «Сибири», но недавно в борьбу за него включился «Трактор». Вас эта ситуация нервирует?
— От своих слов не отказываюсь. Не знаю, что выберет Евгений, мы готовы ко всему.

— У вас личный контакт с ним был?
— Был.

— Получили какую-то обратную связь?
— Пока без комментариев. Ждём ответ Евгения, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, подтвердил контрактные переговоры с новосибирской «Сибирью».

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Евгения Кузнецова отреагировал на интерес «Сибири» к игроку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android