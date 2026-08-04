Люзенков — про слухи о Кузнецове в «Сибири»: пока без комментариев, ждём ответ Евгения

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил возможный переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова.
— Вы говорили, что хотите видеть Кузнецова в «Сибири», но недавно в борьбу за него включился «Трактор». Вас эта ситуация нервирует?
— От своих слов не отказываюсь. Не знаю, что выберет Евгений, мы готовы ко всему.
— У вас личный контакт с ним был?
— Был.
— Получили какую-то обратную связь?
— Пока без комментариев. Ждём ответ Евгения, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Ранее агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, подтвердил контрактные переговоры с новосибирской «Сибирью».