Люзенков — про слухи о Кузнецове в «Сибири»: пока без комментариев, ждём ответ Евгения

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил возможный переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова.

— Вы говорили, что хотите видеть Кузнецова в «Сибири», но недавно в борьбу за него включился «Трактор». Вас эта ситуация нервирует?

— От своих слов не отказываюсь. Не знаю, что выберет Евгений, мы готовы ко всему.

— У вас личный контакт с ним был?

— Был.

— Получили какую-то обратную связь?

— Пока без комментариев. Ждём ответ Евгения, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, подтвердил контрактные переговоры с новосибирской «Сибирью».