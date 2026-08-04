Источник назвал предварительную причину смерти воспитанника «Салавата Юлаева» Амира Ханова

Скончавшийся 19-летний хоккеист Амир Ханов имел проблемы с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«У игрока были проблемы с сердцем. По предварительной информации, у него оторвался тромб», — сказал собеседник агентства.

Ханов стал самым результативным защитником «Салавата Юлаева» – 2007 в сезоне-2022/2023 в первенстве России по региону Поволжье. В 43 матчах Амир забросил пять шайб и сделал 20 результативных передач, став самым полезным игроком обороны в команде.

Защитник играл в составе сборной Приволжского ФО на первенстве федеральных округов. В июне 2022 года в составе этой же команды он стал победителем Кубка Сириуса. В последние два сезона Амир Ханов выступал в НМХЛ за рыбинский «Полёт» и «Самару».