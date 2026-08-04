Левшунов не возвращается в Беларусь из-за возможного призыва в армию — The Athletic

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов опасается призыва в армию в случае возвращения в Беларусь, заявил журналист The Athletic Скотт Пауэрс. 20-летний Левшунов живёт в США с 2022 года. До отъезда за океан он занимался хоккеем в школах жлобинского «Металлурга» и минского «Динамо», а также играл за базовый клуб юниорской сборной Беларуси. В 2024 году Левшунов был выбран «Блэкхоукс» в первом раунде драфта НХЛ под общим вторым номером.

«Есть страх, что в случае возвращения его могут призвать в армию Беларуси, где военная служба обязательна для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Он надеется когда-нибудь вернуться. Он считает, что ему могут дать отсрочку из-за игры в НХЛ», — написал Пауэрс.