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Левшунов не возвращается в Беларусь из-за возможного призыва в армию — The Athletic

Левшунов не возвращается в Беларусь из-за возможного призыва в армию — The Athletic
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Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов опасается призыва в армию в случае возвращения в Беларусь, заявил журналист The Athletic Скотт Пауэрс. 20-летний Левшунов живёт в США с 2022 года. До отъезда за океан он занимался хоккеем в школах жлобинского «Металлурга» и минского «Динамо», а также играл за базовый клуб юниорской сборной Беларуси. В 2024 году Левшунов был выбран «Блэкхоукс» в первом раунде драфта НХЛ под общим вторым номером.

«Есть страх, что в случае возвращения его могут призвать в армию Беларуси, где военная служба обязательна для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Он надеется когда-нибудь вернуться. Он считает, что ему могут дать отсрочку из-за игры в НХЛ», — написал Пауэрс.

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