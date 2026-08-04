Мышкин: Гусев — лидер «Динамо» последних лет, но переоценивать его роль не нужно

Олимпийский чемпион, легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин высказался об отсутствии контракта у нападающего Никиты Гусева.

— Опять затягивается подписание контракта с лидером «Динамо» последних лет, форвардом Никитой Гусевым. Проблема?

— Такая ситуация в последние годы стала привычной – и для игрока, и для клуба. Не стал бы вмешиваться в этот процесс, у каждой стороны свои доводы.

Гусев – отличный форвард, мастер, лидер «Динамо» последних лет. Но переоценивать его роль тоже не нужно. «Динамо» всегда славилось командной игрой, а лидеры росли внутри коллектива. Так что, если не получится с Гусевым, найдутся другие хоккеисты, на которых пойдут наши болельщики, — цитирует Мышкина Russia-Hockey.