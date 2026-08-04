Гомоляко: не вижу, с кем Евгений Кузнецов играл бы в «Тракторе»

Бывший спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в «Трактор».

«Я бы хотел видеть Евгения в «Тракторе». Но я прочитал интервью его агента Шуми Бабаева, где тот сказал, что предложение челябинцев не устраивает их по финансовым причинам. Конечно, Кузнецову хочется вернуться в «Трактор». Но я допускаю, что он поиграет в «Сибири», а уже потом поедет в Челябинск. В данный момент я не вижу, с кем Кузнецов мог бы там играть», — приводит слова Гомоляко «Сила спорта».

Ранее главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил возможный переход в клуб Евгения Кузнецова.