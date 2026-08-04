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«Не скажу же: «Я буду играть». Абрамов — о роли лидера в «Сибири»

«Не скажу же: «Я буду играть». Абрамов — о роли лидера в «Сибири»
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Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов поделился ожиданиями от игры в новом сезоне в составе новосибирского клуба.

— У «Сибири» есть проблема с поиском первого центра, готовы ли вы уже брать эту роль на себя?
— Я всегда готов, всё зависит от меня. Если дадут шанс, надо оправдывать его.

— Широков и Пьянов, два лидера раздевалки, завершили карьеру. Слово в раздевалке уже брали или ещё рано?
— Был немного удивлён, Валя давно уже тут играл, Шира – тоже. Неприятно узнавать такие новости, но при этом понимаешь, какая карьера у них была. Всех это ждёт, но будем всё равно видеться, они остались в клубе.

— После расторжения Андреоффа освобождается вакансия в первой спецбригаде большинства. Вы не игроки одной позиции, но были ли уже планы по внедрению вас в эту пятёрку?
— Это будет тренерское решение. Не скажу же: «Я буду играть», — сказал Абрамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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