«Не скажу же: «Я буду играть». Абрамов — о роли лидера в «Сибири»

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов поделился ожиданиями от игры в новом сезоне в составе новосибирского клуба.

— У «Сибири» есть проблема с поиском первого центра, готовы ли вы уже брать эту роль на себя?

— Я всегда готов, всё зависит от меня. Если дадут шанс, надо оправдывать его.

— Широков и Пьянов, два лидера раздевалки, завершили карьеру. Слово в раздевалке уже брали или ещё рано?

— Был немного удивлён, Валя давно уже тут играл, Шира – тоже. Неприятно узнавать такие новости, но при этом понимаешь, какая карьера у них была. Всех это ждёт, но будем всё равно видеться, они остались в клубе.

— После расторжения Андреоффа освобождается вакансия в первой спецбригаде большинства. Вы не игроки одной позиции, но были ли уже планы по внедрению вас в эту пятёрку?

— Это будет тренерское решение. Не скажу же: «Я буду играть», — сказал Абрамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.