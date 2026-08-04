«Состав так комплектовался, что на бумаге была сборная мира». Вайсфельд — о СКА Ротенберга

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд высказал мнение насчёт возможного роста конкуренции в Западной конференции КХЛ в сезоне-2026/2027.

«Добавили ли команды Запада КХЛ, если сравнивать с прошлым годом? Не сказал бы, что кто-то сделал резкий скачок. СКА усиливается. ЦСКА будет посильнее, всё-таки будет второй год работы у тренерского штаба.

Сказал бы, что Запад стал конкурентнее, чем год или два назад? Я бы не сказал. Не вижу принципиальной разницы. Каждый год какие-то команды чуть лучше, а какие-то чуть хуже.

Сейчас нет такого, когда, например, Ротенберг был в СКА. Там состав так комплектовался, что на бумаге была сборная мира. Теоретически усилился в плане состава СКА.

Не сказал бы, что поднялся ЦСКА, но второй год работы тренерского штаба — в этом вижу усиление. Остальные, как мне кажется, на том же уровне на Западе остались», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».