Гатиятулин — игрокам «Ак Барса»: надо будет многое начинать заново

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин и исполнительный директор клуба Мансур Усманов выступили перед командой перед стартом предсезонной подготовки.

«Те задачи, которые стоят перед нами, никто не отменял. Поэтому сразу готовимся на серьёзную работу. И в плане рисунка игры надо будет многое начинать заново, и в плане баланса звеньев. Кто-то получит новые роли — нужно этому соответствовать. Поэтому с первого дня включаемся в работу самым серьёзным образом», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

«Нам в очередной раз нужно стать командой и пойти в сезон. Она сразу не станет: пройдёт какое-то время, вы должны будете все притереться. Это должно произойти. Я очень серьёзно рассчитываю на опыт наших игроков, которые в команде давно. Конечно, я рассчитываю на молодёжь. Ребята, вы не слабее, вы не хуже. Нужно посмотреть, прицениться, добавить и стать частью команды», — заявил Усманов.