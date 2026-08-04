Гизатуллин: загадка, почему у Мамина не получились сезоны в ЦСКА и «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин оценил подписание Максимом Маминым однолетнего контракта с ЦСКА.

«Честно говоря, для меня загадка, почему у Максима не получился последний сезон в ЦСКА и прошлый сезон в «Динамо». Ведь парень он с большим хоккейным интеллектом, опытный, работящий. Но, к сожалению, наверное, главная причина действительно в реализации. Он очень мало забивал, видимо, это и давило на него. Поэтому и сезон не сложился и его расторгли. Но я всё-таки надеюсь, что в ЦСКА Максим снова найдёт себя. Для него это родная команда и знакомая обстановка. Он москвич, и, как говорится, дома и стены помогают. Плюс, думаю, он сработается с Игорем Никитиным, и мы увидим того Мамина, который был два года назад», — цитирует Гизатуллина «Сила спорта».