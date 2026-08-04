Игорь Никитин высказался о начале предсезонных сборов ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о том, как проходят первые дни предсезонных сборов армейского клуба.

— На что делаете упор на первых тренировках?

— Упор рано на что-то делать. Надо всё организовать, обозначить требования, чтобы ребята их поняли. Шаг за шагом, торопиться не надо, но над фундаментальными вещами работаем.

— В команде есть несколько новичков. Индивидуально с ними разговаривали по поводу требований, системы игры?

— О системе ещё рано разговаривать. Задача стоит влиться в коллектив, понять тот уровень, который придётся держать. Повторюсь, мы не торопимся, нет задачи сделать всё и сразу. Ребята все опытные, адаптированные, не думаю, что для них будет что-то экстраординарное.

— Молодёжь тренируется с основной командой. Есть ли у них возможность поиграть в сезоне?

— Мы провели с ними весенний сбор и летний сбор перед основным. Сделали всё, чтобы они были готовы составить конкуренцию, выдержать требования. Если они смогут это сделать, тогда у них появится шанс играть. Но сначала задача у них простая — пройти сборы, — цитирует Никитина сайт ЦСКА.