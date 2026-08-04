Даррен Диц: «Сибирь» собирается перед сезоном, чтобы закончить его самыми последними

Защитник «Сибири» Даррен Диц высказался о переходе в новосибирский клуб и поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Сибирь» уже шестая моя команда в КХЛ. Не могу выделить какую-то из них, из каждой я взял что-то полезное. Сколько ещё клубов планирую поменять? Хочу, чтобы так и осталось шесть, остаться в «Сибири» было бы хорошо. Я не думал о том, чтобы уехать из КХЛ, мне здесь очень комфортно. С семьёй живём либо в России, либо в Казахстане. Хотелось продолжать играть на самом высоком уровне. Допускаю, что и после карьеры останусь жить здесь. Летом я в основном проводил много времени в Астане со своими двумя маленькими детьми. Мои родители живут в Северной Америке, впервые ездили к ним с внуками.

Не вижу смысл обсуждать то, что было раньше, в Минске. Я рад присоединиться к своей новой команде. То, что Новосибирск близок к Астане, не было фактором при переходе. Самый главный фактор — спортивный. Хочется чего-то достигать с командой. Не хочу делать громких заявлений, но мы собираемся перед сезоном, чтобы закончить его самыми последними. Люзенков не обозначал мне какую-то конкретную роль в команде. Да, у меня есть опыт, но и время на льду, и роль в раздевалке нужно зарабатывать через труд. Я хочу помогать команде любым способом. Да, по предыдущим командам меня знают как атакующего защитника, играющего в большинстве. Но я готов даже бутылку водой заполнять, если это надо для команды.

Для меня неважно, что по сравнению с Минском в Новосибирске почти нет североамериканцев, в команде нет паспортов. Последний раз я играл в Северной Америке 10 лет, так что оттуда мне за консультациями потенциальные новички клубов КХЛ почти не звонят. Забыли (смеётся)! Для Тейлора Бека это тоже 10-й сезон в КХЛ, мы много играли против друг друга и впервые теперь вместе. Он не самый приятный соперник, так что рад быть рядом с ним», — цитирует Дица сайт КХЛ.