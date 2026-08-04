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Харийс Витолиньш продлил контракт со сборной Латвии

Харийс Витолиньш продлил контракт со сборной Латвии
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Федерация хоккея Латвии (ФХЛ) договорилась с главным тренером сборной Харийсом Витолиньшем о продлении сотрудничества ещё на один сезон, сообщает пресс-служба организации.

Харийс Витолиньш возглавляет сборную Латвии с лета 2021 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2023 года. Кроме того, команда заняла шестое место на чемпионате мира 2026 года, что стало вторым лучшим результатом сборной за всю историю.

«Под руководством Витолиньша сборная добилась значительных результатов. Команда стала более стабильной и конкурентоспособной, способной соперничать с лучшими сборными мира. Мы продолжаем начатую работу, чтобы оставаться в числе лучших команд мира», — заявил президент ФХЛ Айгарс Калвитис.

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