«Тема притянута за уши». Леонид Вайсфельд — о дефиците игроков в КХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о дефиците хороших игроков в КХЛ.

– Леонид Владленович, учитывая ваш опыт, рынок свободных агентов в межсезонье КХЛ выделялся с точки зрения дефицита игроков?

– Мне кажется, что эта тема притянута за уши. Что значит дефицит игроков? Дефицит хороших игроков был всегда и есть везде – в НХЛ, в КХЛ, в любой лиге. Если говорить о количестве игроков, то дефицита нет. И все команды в одинаковых условиях. Некоторые вот говорят про дефицит игроков. Такое ощущение, что у команды А есть дефицит, а у команд B, С и D его нет, — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».