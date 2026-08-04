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Агент умершего Амира Ханова заявил, что у игрока не было выявлено отклонений по здоровью

Агент умершего Амира Ханова заявил, что у игрока не было выявлено отклонений по здоровью
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Агент Валерий Зацепин, представлявший интересы умершего 19-летнего воспитанника «Салавата Юлаева» Амира Ханова, заявил, что хоккеист по итогам медобследований в июле прошлого и в феврале нынешнего года не имел проблем со здоровьем.

«Я поговорил с его отцом. Он мне сказал, что предварительно причина трагедии в оторвавшемся тромбе, но основного диагноза ещё нет. Парень скончался на той неделе в четверг, а в пятницу его уже похоронили.

Все ребята обычно проходят углублённое медицинское обследование в июле и потом в феврале. Он его проходил в прошлом году и в феврале. Ни одного отклонения не нашли, он был допущен до соревнований. И сейчас он тренировался и готовился к сезону. То, что произошло, шокировало всех», — цитирует Зацепина ТАСС.

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