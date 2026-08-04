Никулин об уходе из «Локомотива»: в одну минуту могли всё передумать, клуб пошёл навстречу

Нападающий «Сибири» Степан Никулин высказался о своём уходе из «Локомотива» и поделился ожиданиями от игры в составе новосибирского клуба.

«Переход в «Сибирь» — возможность, шанс. Надеюсь, и игровое время. Шанс перейти на новый уровень: как себе, так и команде. У нас высокая конкуренция, шесть звеньев тренируются. Это и есть двигатель прогресса. Ярослава Люзенкова вижу позитивным тренером в первую очередь. Дающим шанс, позволяющим скреативить. В Минске на сборах пойму лучше тактику. А пока первые впечатления такие.

Я заранее знал, что вроде бы должны отпустить в «Сибирь», но при этом нигде не афишировал. Просто ждал, потому что понимал, что в одну минуту могли всё передумать. Я хотел сменить команду, «Локомотив» пошёл навстречу. Нужно уверенность в себе вернуть. Для любого хоккеиста важно доверие тренерского штаба. Будет доверие — придёт и уверенность. Нужно верить в себя и доказывать прежде всего себе», — цитирует Никулина сайт КХЛ.