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Самая титулованная команда в ЖХЛ «Торнадо» сменила название

Самая титулованная команда в ЖХЛ «Торнадо» сменила название
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Финалист прошлого сезона будет выступать под новым названием: команда «Торнадо» переименована в «Химик». Об этом сообщает пресс-служба Женской хоккейной лиги.

«В чемпионате России по хоккею среди женских команд клуб из Подмосковья шесть раз становился чемпионом страны, а после создания Женской хоккейной лиги в 2015 году завоевал ещё три чемпионских титула. «Торнадо» — самая титулованная команда в истории российского женского хоккея.
Уже в сезоне-2026/2027 клуб продолжит выступление в ЖХЛ под новым названием. Домашней ареной команды по-прежнему останется ЛД «Подмосковье» в Воскресенске.

Переименование связано с объединением женской команды с системой «Химика» и стало закономерным этапом в развитии клуба, который в сезоне-2025/2026 переехал в новый город — Воскресенск», — сказано в сообщении пресс-службы ЖХЛ.

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