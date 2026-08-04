«Вытек костный мозг, порвались две связки». Форвард «Металлурга» Козлов — о своей травме

Нападающий «Металлурга» Андрей Козлов рассказал о своей тяжёлой травме. В октябре 2025 года на тренировке он ударился о борт и получил осложнённый перелом малой берцовой кости со смещением.

«Вытек костный мозг, порвались две связки. В состоянии шока боли не почувствовал, а потом головокружение, в глазах потемнело… Это вторая травма после перелома ключицы, который «заработал», упав с горки в два годика! Так что ощущения незнакомые и очень некомфортные.

Самый большой ужас, когда очнулся после операции, – страх остаться без хоккея. Не в плане как заработать: отец у меня человек с руками, сам построил дом, меня многому научил, я нашёл бы себе применение. А вот быть частью команды, игры, дела всей жизни… Не раз общался с коллегами, которые, заканчивая игровую карьеру, как один говорили: «Уф-ф-ф, теперь наконец поживу в своё удовольствие!» Но через месяц понимали: без хоккея не жизнь — и возвращались в клубы, на любую работу, лишь бы быть в системе», — цитирует Козлова «Магнитогорский Металл».