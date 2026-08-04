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Черкас: Кузнецову было бы логично завершить карьеру в «Тракторе»

Черкас: Кузнецову было бы логично завершить карьеру в «Тракторе»
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас уверен, что нападающему Евгению Кузнецову следует продолжить карьеру в челябинском «Тракторе».

«Кузнецову было бы логично закончить карьеру в «Тракторе». Можно было провести там ещё максимальное количество матчей и красиво завершить. Это было бы лучшей историей для него, ведь это воспитанник челябинского хоккея.

Думаю, Кузнецову вряд ли важна сумма контракта. Она важна для агента, у которого задача получить свою компенсацию. В этой ситуации агенту надо забыть о своей компенсации, а подумать, чтобы Евгений начал снова играть и радовать болельщиков.

Кузнецов оставил большой след в истории российского хоккея и НХЛ. Он ещё способен быть лидером. Всё будет зависеть от него самого, самочувствия, насколько он залечил все травмы. Мастерство никуда не пропадает, оно у него было, есть и будет. Просто его физические кондиции должны соответствовать», — цитирует Черкаса «Советский спорт».

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