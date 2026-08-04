Броссо: у «Салавата Юлаева» сохранился костяк команды, при этом пришли сильные новички

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо рассказал, как проходила летняя подготовка к сезону, и оценил двусторонний матч команды.

– Лето пролетело очень быстро, поэтому круто вернуться и встретить знакомые лица – партнёров по команде, персонал и тренерский штаб.

– Как проходила летняя подготовка к сезону?

– Чувствую себя отлично. Работал по программе в зале, плюс было немного льда. Вернулся со свежими силами.

– Какие впечатления после двустороннего матча?

– Настоящий летний хоккей. Но при этом на льду всё же было соперничество, что очень хорошо. Все играли с дружелюбным настроем, но и с желанием победить.

– Есть ли личные цели на предсезонку или это совершенно неважно?

– Я думаю, что каждый в нашей раздевалке в первую очередь нацелен на командный результат. Поэтому самая важная цель на предсезонку – это правильное отношение к нашей работе, уделение внимания игровым деталям и мелочам. У нас сохранился костяк команды, но при этом пришли сильные новички – Вадим Шипачёв и Александр Алексеев. Необходимо работать над тем фундаментом, который поможет нам во второй половине сезона, где начинаются самые важные игры, — цитирует Броссо сайт «Салавата Юлаева».