ХК «Челны» не будет участвовать в новом сезоне ВХЛ

Президент ХК «Челны» Фарид Салахов заявил о том, что команда не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги.

«Мы понимаем, насколько болезненно прозвучат эти слова для всех, кто на протяжении многих лет поддерживал клуб. ХК «Челны» – это часть истории нашего города, символ спортивного характера города и место, где выросло не одно поколение игроков и болельщиков.

Я понимаю и разделяю тревогу сообщества, игроков, сотрудников клуба в связи с этим заявлением. Это решение далось нам крайне тяжело. Оно принято только после того, как были рассмотрены все возможные варианты сохранения участия команды в соревнованиях. К сожалению, в текущих условиях обеспечить стабильное финансирование клуба и выполнить все обязательства перед лигой, игроками не представляется возможным.

Для функционирования в лиге необходимо порядка 250 млн рублей. Участие возможно только при наличии подтверждённой финансовой устойчивости. Однако мы этого сделать не можем.

Мы сохраняем убеждение, что хоккей высокого уровня вернётся в Набережные Челны. Уже сегодня совместно с представителями хоккейного сообщества ведётся работа по поиску решений, которые позволят возобновить деятельность клуба. Мы будем искать новых инвесторов, готовых поддержать спорт. Для нас принципиально важно сохранить всё, что создавалось годами: хоккейную школу, имя клуба, его традиции, уважение болельщиков и преемственность поколений», — цитирует Салахова сайт администрации Набережных Челнов.