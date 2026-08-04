ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Амира Ханова

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью Амира Ханова.

«В возрасте 19 лет скоропостижно ушёл из жизни Амир Ханов. Амир выступал за систему «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год. В сезоне-2022/2023 спортсмен был самым результативным защитником команды «Салават Юлаев-2007» в первенстве России среди юниоров по региону Поволжья.

В июне 2022 года в составе сборной Приволжского федерального округа стал победителем «Кубка Сириуса». Последние два сезона провёл в НМХЛ — представлял «Самару» и рыбинский «Полёт».

Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Амира Ханова», — сказано в сообщении ФХР.