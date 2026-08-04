Клуб СКА-ВМФ проведёт новый сезон ВХЛ в «Ледовом дворце», сообщает пресс-служба армейцев.

«СКА-ВМФ с нового сезона будет проводить домашние матчи в Ледовом дворце!

Это важный шаг в развитии клуба и всего хоккея в Санкт-Петербурге. Переезд на арену, которая на протяжении четверти века была главной в городе, позволит сделать матчи команды ещё более доступными для жителей района, привлечь к команде новых болельщиков и увеличить количество хоккея на одной из лучших арен страны. Мы хотим, чтобы большой хоккей в Невском районе продолжал радовать вас, наших болельщиков! Ждём всех на трибунах самой большой арены лиги!» — сказано в сообщении команды.