СКА-ВМФ проведёт новый сезон ВХЛ в «Ледовом дворце»
Поделиться
Клуб СКА-ВМФ проведёт новый сезон ВХЛ в «Ледовом дворце», сообщает пресс-служба армейцев.
«СКА-ВМФ с нового сезона будет проводить домашние матчи в Ледовом дворце!
Это важный шаг в развитии клуба и всего хоккея в Санкт-Петербурге. Переезд на арену, которая на протяжении четверти века была главной в городе, позволит сделать матчи команды ещё более доступными для жителей района, привлечь к команде новых болельщиков и увеличить количество хоккея на одной из лучших арен страны. Мы хотим, чтобы большой хоккей в Невском районе продолжал радовать вас, наших болельщиков! Ждём всех на трибунах самой большой арены лиги!» — сказано в сообщении команды.
Комментарии
- 4 августа 2026
-
17:06
-
16:45
-
16:20
-
15:50
-
15:32
-
15:19
-
14:58
-
14:50
-
14:31
-
14:09
-
13:49
-
13:30
-
13:11
-
12:49
-
12:33
-
12:11
-
11:53
-
11:35
-
11:14
-
10:51
-
10:32
-
10:06
-
10:02
-
09:45
-
09:24
-
09:05
-
08:44
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:07
- 3 августа 2026
-
23:52
-
23:19
-
22:48
-
22:27