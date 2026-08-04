Обладатель Кубка Гагарина Абросимов подписал односторонний контракт ВХЛ с «Ак Барсом»

32-летний защитник Роман Абросимов подписал односторонний контракт ВХЛ с «Ак Барсом». Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В прошлом сезоне Абросимов сыграл семь матчей за «Амур», где очков не набрал. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 276 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 27 результативных передач с показателем полезности «-4».

Роман Абросимов стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году вместе с «Ак Барсом».

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин и исполнительный директор клуба Мансур Усманов выступили перед командой перед стартом предсезонной подготовки.