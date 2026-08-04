«Очень тяжело морально». Никулин — о попадании в запас «Локомотива» при Бобе Хартли

Нападающий «Сибири» Степан Никулин рассказал, как попал в запас в «Локомотиве» и сильно переживал. В прошлом сезоне форвард провёл за ярославский клуб лишь 30 матчей с учётом плей-офф.

– У Боба Хартли в разных командах появляется жертва, кого он отправляет в запас или выгоняет из команды. Можно сказать, что в минувшем сезоне мишенью для Хартли стали именно вы?

– Там же был не только я один. Целая группа неиграющих. По месяцу – одни, по месяцу – другие. Одни и те же лица. Не могу сказать, что такое отношение было только ко мне. Бывает же такое, что с тренером не складывается. Это не его вина и не моя. Так сложилось.

– Еще Алексей Потапов называл неиграющий состав Боба Хартли в «Авангарде» не иначе, как ГУЛАГом. Для вас пребывание в нём – самый тяжёлый эпизод в карьере?

– Да. 100%. В первую очередь морально. Если физически это ещё можно переварить, то морально – очень тяжело.

– Был ли какой-то момент, когда вы могли выбраться из этого ГУЛАГа?

– Не сказал бы. Особой возможности такой не было. Месяц не играл, потом три-четыре матча провёл, потом опять месяц не играл. Один раз на большинство поставили за сезон, один раз поднялся выше третьего звена. Не тешил себя иллюзиями, что что-то поменяется. Пытался разговаривать, но как получилось, так получилось, — цитирует Никулина Sport24.