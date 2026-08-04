«Детская мечта, ставшая реальностью». Ник Пол — о переходе в «Торонто» из «Тампа-Бэй»

Нападающий Ник Пол прокомментировал свой переход из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Торонто Мэйпл Лифс». В обмен «молнии» получили за него вратаря Денниса Хилдеби и два драфт-пика.

«Хотя я очень благодарен за время, проведённое в Тампе, я также невероятно рад тому, что меня ждёт впереди. Возвращение домой в Торонто и возможность носить форму команды, за которую я болел с детства, – это то, что я не воспринимаю как должное. Это детская мечта, ставшая реальностью. Наша семья с нетерпением ждёт начала новой главы, возможности с гордостью представлять Торонто и отдать «Мэйпл Лифс» всё, что у нас есть», – цитирует Пола Sportskeeda.