Жаровский рассказал о занятиях с Демидовым в тренировочном лагере «Монреаля»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский поделился эмоциями от участия в тренировочном лагере «Монреаль Канадиенс», где ему помогал соотечественник Иван Демидов. На драфте НХЛ 2025 года игрока под общим 34‑м номером выбрал «Монреаль».

«Тренировки в Канаде немного отличаются от того, к чему я привык. Там больше командной и индивидуальной работы. Я старался немного поработать над каждым аспектом своей игры. Что именно улучшилось этим летом? Надеюсь, игры это покажут.

Иван Демидов приютил меня, знакомил с городом и кормил. Мы тренировались вместе и проводили время вместе. Это классный город. Хорошая атмосфера, всё кажется солидным. В основном мы тренировались, иногда гуляли по центру города, но тренировки занимали большую часть времени», — цитирует Жаровского RG.