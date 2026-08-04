Команда Овечкина сыграет с командой Ковальчука на финале ОвиCUP в Подмосковье

Две команды прославленных российских хоккеистов сыграют 8 августа в Матче звёзд на большом финале Кубка Александра Овечкина (ОвиCUP 2026) в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гала-матч состоится на арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова 8 августа – в заключительный день ОвиCUP. Капитаном одной из команд станет лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин. Вместе с ним на лёд выйдут обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов и Вячеслав Войнов, главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, чемпионы мира Андрей Николишин и Андрей Марков, олимпийский чемпион Илья Каблуков, обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков, Евгений Конобрий и Андрей Марков, призер молодёжного чемпионата мира Никита Филатов, а также легенда российского футбола Андрей Аршавин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, хоккейный блогер Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA), сын капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Овечкин, а также президент промоутерской компании «Fight Nights» Камил Гаджиев.

Команду олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука составят обладатель «Золотого шлема» и Кубка КХЛ Артемий Панарин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, обладатели Кубка Гагарина Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин и Владислав Каменев, призёры чемпионатов мира Александр Гуськов и Максим Афиногенов, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, обладатель Кубка КХЛ Евгений Артюхин, обладатель Кубка Харламова Рубен Бегунц, а также олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и легенда отечественного футбола Александр Мостовой.

Следить за игрой со скамейки будут прославленные хоккеисты Алексей Касатонов, Александр Якушев, Евгений Малкин, Владимир Мышкин, Даниил Марков и Виктор Шалимов, а также актёр театра и кино Денис Никифоров.

Основным ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев, а прокомментируют противостояние двух звёздных команд профессиональные журналисты Владимир Гучек и Роман Скворцов.

Прямая трансляция Матча всех звёзд будет запущена на федеральном канале «Матч ТВ».

После гала-матча на арене ледового дворца состоится финальная игра турнира среди лучших детско-юношеских команд, исход которой определит обладателя главного трофея – переходящего кубка имени легендарного хоккеиста. Победителей и призеров наградит лично Александр Овечкин. Кроме того, для всех болельщиков запланировано яркое спортивное шоу и развлекательная программа с розыгрышем призов.

Напомним, что в текущем году Кубок Александра Овечкина проходит с 1 по 8 августа на двух подмосковных аренах – в Красногорске на арене имени Владимира Петрова и в Мытищах на арене имени Виктора Шалимова. Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он состоится в восьмой раз. В нём принимают участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».