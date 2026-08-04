17-летний сын Николая Кулёмина дебютировал за юниорскую сборную Канады на проходящем в Эдмонтоне Кубке Глинки/Гретцки. В первом матче Канада оказалась сильнее Швейцарии (7:3), Алексей Кулёмин не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Алексей играл за «Кингстон» из юниорской лиги Онтарио и набрал 31 (11+20) очко за 57 игр в регулярке, а также забил один гол в четырёх матчах плей-офф.

Алексей родился 20 марта 2009 года, его отец с 2008 по 2014 год выступал за «Торонто Мэйпл Лифс». Николай перешёл в КХЛ в 2018-м, но в 2024-м вновь уехал в Канаду, чтобы содействовать карьере сына. Николай Кулёмин – уроженец Магнитогорска и воспитанник «Металлурга». На его счету 274 (121+153) очка за 669 игр в регулярках НХЛ, а также 186 (93+93) очков за 367 матчей в КХЛ.