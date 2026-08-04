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17-летний сын Николая Кулёмина дебютировал за юниорскую сборную Канады

17-летний сын Николая Кулёмина дебютировал за юниорскую сборную Канады
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17-летний сын Николая Кулёмина дебютировал за юниорскую сборную Канады на проходящем в Эдмонтоне Кубке Глинки/Гретцки. В первом матче Канада оказалась сильнее Швейцарии (7:3), Алексей Кулёмин не отметился результативными действиями.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа A
04 августа 2026, вторник. 02:00 МСК
Канада U18
Окончен
7 : 3
Швейцария U18
1:0 Энгланд (Джозеф, Эдгар) – 01:18 (5x5)     1:1 Нойеншвандер (Доменикелли) – 04:50 (5x4)     1:2 Нефф (Боссар) – 05:30 (5x5)     2:2 Пуэ (Шульц, Тэйт) – 08:27 (5x5)     3:2 Уоррен (МакАслан) – 08:51 (5x5)     4:2 Эдгар – 09:11 (5x5)     5:2 Пуэ (Шульц) – 14:48 (5x5)     6:2 Ветш (Стрёдер, Висиск) – 27:24 (5x5)     7:2 Энгланд (Мурата) – 45:47 (4x5)     7:3 Трюссель (Доменикелли, Хаслер) – 47:11 (5x5)    

В прошлом сезоне Алексей играл за «Кингстон» из юниорской лиги Онтарио и набрал 31 (11+20) очко за 57 игр в регулярке, а также забил один гол в четырёх матчах плей-офф.

Алексей родился 20 марта 2009 года, его отец с 2008 по 2014 год выступал за «Торонто Мэйпл Лифс». Николай перешёл в КХЛ в 2018-м, но в 2024-м вновь уехал в Канаду, чтобы содействовать карьере сына. Николай Кулёмин – уроженец Магнитогорска и воспитанник «Металлурга». На его счету 274 (121+153) очка за 669 игр в регулярках НХЛ, а также 186 (93+93) очков за 367 матчей в КХЛ.

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