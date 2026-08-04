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Экс-голкипер сборной СССР оценил вратарскую бригаду московского «Динамо»

Экс-голкипер сборной СССР оценил вратарскую бригаду московского «Динамо»
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Олимпийский чемпион, бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением о бригаде голкиперов бело-голубых.

– Что отметите в селекции «Динамо»?
– На неделе стало известно, что сохранён дуэт вратарей Подъяпольский – Моторыгин, эта новость порадовала.

– Многие эксперты называют этот дуэт сильнейшим в КХЛ. Согласны?
– Не надо торопиться. Да, у нас хорошие голкиперы, тот же Подъяпольский держит уровень на протяжении многих сезонов, а это уже определённый класс. Но вратари – это всегда психология. Поэтому не надо нагружать наш дуэт оценками и ожиданиями. Вратарям нужна спокойная работа.

– Какой вы видите распределение нагрузки в этой бригаде?
– В наше время в чемпионате страны играли 35-40 матчей, поэтому было чёткое деление на первого и второго номера. Теперь в чемпионате – в два раза больше игр. Поэтому тут никакой проблемы нет – оба вратаря получат хорошую нагрузку, — цитирует Мышкина Russia-Hockey.

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