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Главный тренер «Оттавы» — о Ткачуке: было неприятно услышать, что он запросил обмен

Главный тренер «Оттавы» — о Ткачуке: было неприятно услышать, что он запросил обмен
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Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Трэвис Грин прокомментировал обмен Брэди Ткачука во «Флориду Пантерз».

«Примерно через месяц после окончания сезона Стив Стэйос (генменеджер «Оттавы». – Прим. «Чемпионата») ввёл меня в курс дела. Конечно, я был немного удивлён. Он был капитаном и важной частью команды. Хорошие молодые игроки – одна из причин, по которой я приехал работать в «Сенаторз». Брэди входил в их число.

Мне нравилось, как развивается команда, и он играл в этом большую роль. Поэтому было неприятно услышать, что он попросил об обмене. Но я также понимаю, что игрокам приходится принимать решения, и нужно двигаться дальше.

До завершения обмена я не разговаривал с ним. Просто чувствовал, что так будет лучше. Все беседы проходили между ним, генменеджером и агентом. Мы поговорили вскоре после обмена. Иногда нужно отложить дела в сторону и поговорить как мужчины. Мне очень понравилось тренировать его в течение двух сезонов. У нас был хороший разговор», – цитирует Грина Ottawa Citizen.

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