Андрей Назаров подвёл итоги работы клубов на трансферном рынке в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о прошедших трансферах в Континентальной хоккейной лиге.

«Межсезонье в Континентальной хоккейной лиге постепенно остаётся позади. Видим, что команды выходят из отпусков, проводят тренировки как в залах, так и на льду. Конечно, сейчас важно подтянуть физическую форму, наладить игровой тонус. Радует, что работу себе постепенно находят в том числе опытные и возрастные хоккеисты. Так что трансферный рынок в КХЛ можно назвать ярким. Клубная селекция продолжается.

Здорово, что на нашем хоккейном дворе наступает рассвет. Думаю, впереди нас ждёт насыщенный и конкурентный регулярный чемпионат. Топ-клубы уже сейчас, словно огромные и лучшие в мире российские грузовики, готовы рвануть вперёд, чтобы сделать всё возможное для итоговой победы в Кубке Гагарина. Пусть всегда выигрывает только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.