15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров подвёл итоги работы клубов на трансферном рынке в КХЛ

Андрей Назаров подвёл итоги работы клубов на трансферном рынке в КХЛ
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о прошедших трансферах в Континентальной хоккейной лиге.

«Межсезонье в Континентальной хоккейной лиге постепенно остаётся позади. Видим, что команды выходят из отпусков, проводят тренировки как в залах, так и на льду. Конечно, сейчас важно подтянуть физическую форму, наладить игровой тонус. Радует, что работу себе постепенно находят в том числе опытные и возрастные хоккеисты. Так что трансферный рынок в КХЛ можно назвать ярким. Клубная селекция продолжается.

Здорово, что на нашем хоккейном дворе наступает рассвет. Думаю, впереди нас ждёт насыщенный и конкурентный регулярный чемпионат. Топ-клубы уже сейчас, словно огромные и лучшие в мире российские грузовики, готовы рвануть вперёд, чтобы сделать всё возможное для итоговой победы в Кубке Гагарина. Пусть всегда выигрывает только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
ЦСКА вернул автора «золотого» гола, СКА подписал контракт на пять лет. Трансферы дня в КХЛ
ЦСКА вернул автора «золотого» гола, СКА подписал контракт на пять лет. Трансферы дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android