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«Сочи» подписал пробные контракты с защитниками Солянниковым и Горбуновым

«Сочи» подписал пробные контракты с защитниками Солянниковым и Горбуновым
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«Сочи» подписал пробные контракты с защитниками Георгием Солянниковым и Кириллом Горбуновым.

Минувший сезон Солянников провёл в составе «Адмирала», где стал вторым бомбардиром-защитником команды и четвёртым среди всех игроков по количеству голевых передач. За карьеру защитник провёл 270 матчей в КХЛ и набрал 64 (11+53) очка. В разные годы Солянников защищал цвета «Сочи», СКА, «Лады» и «Адмирала».

Горбунов минувший сезон провёл в составе ЦСК ВВС. В 56 матчах регулярного чемпионата ВХЛ защитник набрал 15 (2+13) результативных очков. Отметим, что Горбунов стал лучшим в своей команде по показателю полезности. Защитник выступал за «Сарматы», «Ладью» и ЦСК ВВС. На молодёжном уровне защитник провёл более 175 матчей в МХЛ.

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