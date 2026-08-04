СКА огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ

Сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2026/2027. Главным тренером команды остался Игорь Ларионов.
К петербургскому клубу присоединились три специалиста: тренер Вадим Епанчинцев, тренер по индивидуальной подготовке Алексей Терещенко и видеотренер Владислав Корниенко. Штаб СКА покинули Юрий Бабенко и Андрей Цайслер.
Тренерский штаб СКА:
Главный тренер – Игорь Ларионов;
Тренер – Вадим Епанчинцев;
Тренер – Борис Миронов;
Тренер по индивидуальной подготовке – Алексей Терещенко;
Тренер вратарей – Юрий Ключников;
Тренер вратарей – Андрей Комиссаров;
Тренер по ОФП – Филипп Арзамазов;
Тренер по ОФП – Алексей Базанов;
Видеотренер – Александр Рассказов;
Видеотренер – Владислав Корниенко.