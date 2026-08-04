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СКА огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ

СКА огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ
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Сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2026/2027. Главным тренером команды остался Игорь Ларионов.

К петербургскому клубу присоединились три специалиста: тренер Вадим Епанчинцев, тренер по индивидуальной подготовке Алексей Терещенко и видеотренер Владислав Корниенко. Штаб СКА покинули Юрий Бабенко и Андрей Цайслер.

Тренерский штаб СКА:

Главный тренер – Игорь Ларионов;
Тренер – Вадим Епанчинцев;
Тренер – Борис Миронов;
Тренер по индивидуальной подготовке – Алексей Терещенко;
Тренер вратарей – Юрий Ключников;
Тренер вратарей – Андрей Комиссаров;
Тренер по ОФП – Филипп Арзамазов;
Тренер по ОФП – Алексей Базанов;
Видеотренер – Александр Рассказов;
Видеотренер – Владислав Корниенко.

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