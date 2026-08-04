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Вячеслав Фетисов допустил, что врачи пропустили у умершего хоккеиста Ханова патологию

Вячеслав Фетисов допустил, что врачи пропустили у умершего хоккеиста Ханова патологию
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что врачи могли пропустить у скончавшегося на прошлой неделе воспитанника «Салавата Юлаева» хоккеиста Амира Ханова врождённую патологию. Ранее агент игрока Валерий Зацепин рассказал, что причиной смерти 19-летнего Ханова мог стать оторвавшийся тромб.

«Соболезную родным и близким. С детства надо выявлять эти моменты. Не знаю, как сейчас работает система диспансеризации, но в Советском Союзе, где мы в своё время проходили углублённое обследование, выявляли всякие проблемы со здоровьем. Думаю, это какая-то врождённая патология, что-то пропустили врачи. Нужно системно подходить к этому с самого рождения, когда можно определять, какие есть риски», — цитирует Фетисова ТАСС.

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