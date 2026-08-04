36-летний нападающий Пётр Хохряков подписал пробный контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. В прошлом сезоне форвард выступал за «Салават Юлаев».

Хохряков провёл за уфимский клуб 37 матчей в прошлом регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) очка при полезности «+4». В плей-офф на его счету ни одного результативного действия при полезности «+2» в 10 играх.

В общей сложности в лиге Хохряков провёл на данный момент 687 матчей в регулярных чемпионатах и записал на свой счёт 165 очков — забросил 73 шайбы и отдал 92 результативные передачи.

Ранее «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным.