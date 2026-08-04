«Есть школа и чтение игры». Мышкин оценил игру вратаря «Трактора» Хёукеланна

Олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением о переходе лучшего голкипера ЧМ-2026 Хенрика Хёукеланна в «Трактор».

«Видел норвежца на чемпионате мира, мне он понравился. Есть школа и чтение игры. Он не играет примитивно, щитом, как прежний легионер «Трактора» – североамериканец Дриджер. Ещё нужно учесть, что генеральный менеджер «Трактора» – бывший вратарь, Алексей Волков. Вряд ли он совершит вторую ошибку подряд именно в своей линии, — цитирует Мышкина Russia-Hockey.

Хёукеланн был признан лучшим вратарём чемпионата мира 2026 года, на котором Норвегия стала бронзовым призёром. Ранее генменеджер норвежской сборной Патрик Торесен сообщил, если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.