«Адмирал» расторгнет контракт с Никитой Сошниковым

Как стало известно «Чемпионату», «Адмирал» в ближайшее время расторгнет контракт с нападающим Никитой Сошниковым. Недавно форвард был помещён клубом в список отказов, но его оттуда не забрала ни одна команда из-за тяжёлого в финансовом плане соглашения.

Напомним, минувший сезон КХЛ Сошников начинал в «Сибири», после чего перешёл в «Адмирал». На счёту 32-летнего Сошникова 51 матч регулярного чемпионата и 24 (7+17) очка. Всего за карьеру в КХЛ Сошников провёл 466 матчей, где набрал 252 (111+141) очка.

Ранее владивостокский клуб объявил об изменении стратегии развития и переходе на комплектование состава с опорой на внутренние резервы.