«Трактор» подпишет контракты с Сошниковым и Жарковым

Как стало известно «Чемпионату», «Трактор» подпишет контракты с нападающими Владимиром Жарковым и Никитой Сошниковым.

Напомним, минувший сезон КХЛ Сошников начинал в «Сибири», после чего перешёл в «Адмирал». На счёту 32-летнего Сошникова 51 матч регулярного чемпионата и 24 (7+17) очка. Всего за карьеру в КХЛ Сошников провёл 466 матчей, где набрал 252 (111+141) очка. Вскоре «Адмирал» должен расторгнуть контракт с Сошниковым. Форвард уже выступал за челябинский клуб с 2022 по 2024 год.

Жарков находится в статусе неограниченно свободного агента после завершения контракта с «Трактором». В прошлом сезоне 38-летний форвард провёл 64 матча за челябинский клуб с учётом плей-офф и набрал 6 (2+4) очков.