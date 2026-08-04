«Всегда рад выйти вместе с ним на лёд». Ротенберг — об участии в матче Кубка Овечкина

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что сыграет в Матче звёзд в рамках Кубка Овечкина.

«8 августа перед финалом Кубка Александра Овечкина вновь выйдем на лёд в одной команде с Александром – в традиционном Матче звёзд на «Арене-Мытищи». Благодарен Саше за приглашение! Всегда рад выйти с ним на лёд в одной команде.

Кубок Овечкина уже стал особенным событием для юных хоккеистов: здесь они получают крутой игровой опыт, встречаются со своими кумирами и ещё ближе становятся к своим мечтам. Вместе с нами на лёд на Матче звёзд выйдут легенды отечественного хоккея, действующие звёзды и выдающиеся представители других видов спорта.

Особенно символично, что Матч звёзд состоится перед финалом детского турнира. Юные хоккеисты смогут увидеть тех, на кого равняются, а мы поддержим ребят перед финалом. Именно такая связь поколений помогает сохранять традиции и двигать наш хоккей вперёд», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.