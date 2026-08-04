Владимир Крикунов: Глотов усилит СКА — это однозначно

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил переход нападающего Василия Глотова в СКА. Ранее хоккеист уже выступал за питерский клуб.

«То, что Глотов усилит СКА — это однозначно. Он сильный игрок, который точно пригодится Ларионову. Сложно сказать, был ли его уход пару сезонов назад ошибкой. Тогда он решил попробовать поиграть в другой команде, его никто не выгонял. Ну теперь он снова в СКА, будем следить», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Глотов провёл 64 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. В плей-офф на его счету пять игр и один ассист.