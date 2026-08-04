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Владислав Фёдоров и Максим Березин покинули «Ладу»

Владислав Фёдоров и Максим Березин покинули «Ладу»
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Нападающий Владислав Фёдоров и защитник Максим Березин покинули «Ладу», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фёдоров продолжит карьеру в ХК «Тамбов». Игрок обменян на денежную компенсацию.

Березин находился в «Ладе» на пробном контракте, по итогу которого тренерский штаб принял решение не предлагать защитнику новое соглашение. Минувший сезон 35-летний Березин провёл в новокузнецком «Металлурге», вместе с которым дошёл до полуфинала Кубка России. За 48 матчей в ВХЛ Максим забросил три шайбы и сделал семь голевых передач. За «Ладу» защитник отыграл два сезона, провёл 138 встреч и набрал 32 (7+25) очка. Всего на счету Березина 775 игр в КХЛ, 48 голов и 101 ассист при показателе полезности «+14».

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