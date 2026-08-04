Гомоляко оценил новый тренерский штаб СКА, в который вошли Терещенко и Епанчинцев

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил новый тренерский штаб петербургского хоккейного клуба СКА.

«Здесь все хорошие специалисты, и Вадим Епанчинцев уже работал в КХЛ главным тренером, и Борис Миронов тоже. Поэтому я считаю, что тренерский штаб сильный. Что они могут показать, пока не могу сказать, но специалисты все достаточно квалифицированные.

Что касается Алексея Терещенко, то он очень неплохо работал в сборных. Поэтому я думаю, что из него вообще получится в будущем хороший тренер. Хорошее, скажем, начало для него, поэтому пожелаю ему удачи», – приводит слова Гомоляко «Сила спорта».