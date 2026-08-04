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Гизатуллин: у Тамбиева в «Динамо» будут порядок и дисциплина во всех звеньях

Гизатуллин: у Тамбиева в «Динамо» будут порядок и дисциплина во всех звеньях
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин оценил назначение Леонида Тамбиева главным тренером московского «Динамо».

«Тамбиев — это системный тренер, у которого порядок и дисциплина будут во всех линиях. И если Леонид Григорьевич смог в «Адмирале», то он и сможет в «Динамо». Напомню, с «Адмиралом» он выбивал в первом раунде «Салават Юлаев», а дальше дал бой «Ак Барсу», который потом дошёл до финала.

Также отмечу, что со временем Леонид Григорьевич меняется. Это гибкий тренер, который понимает, что у него за состав и с какими игроками ему предстоит работать. Он знает подход к игрокам и умеет найти ключ к каждому. Конечно же, он доверяет молодёжи и не смотрит в паспорт. Я пришёл в «Адмирал» в 2022 году, и тогда в нашей команде были Гутик, которому был 21 год, и Шэн, которому было 22. И посмотрите, где теперь эти игроки. Гутик — в «Спартаке», а Шэн — в московском «Динамо». Поэтому Тамбиев любит и умеет работать с молодёжью, а в московском «Динамо» есть хорошие собственные воспитанники», — цитирует Гизатуллина «Сила спорта».

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